Leipzig verpasst Vorentscheidung

Saporischschja.RB Leipzig hat die Gruppenphase in der Europa League im Visier. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam trotz numerischer Überzahl gestern Abend im Play-off-Hinspiel bei FK Sorja Luhansk zwar nur zu einem 0:0, hat aber weiterhin beste Chancen aufs Weiterkommen. Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag in der Red Bull-Arena ausgetragen.

Vor gerade einmal 5127 Zuschauern in der Slawutytsch-Arena von Saporischschja spielte Leipzig ab der 16. Minute in Überzahl, weil Bogdan Lednew wegen Nachtretens gegen Marcelo Saracchi die Rote Karte sah. Die vielen Chancen blieben jedoch ungenutzt. Auch Nationalspieler Timo Werner blieb bei seinem Saisondebüt ohne Torerfolg. dpa

Freitag, 24.08.2018