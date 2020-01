Leroy Sané im Februar zurück?

Manchester.Trainer Pep Guardiola rechnet mit einer Rückkehr des deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy Sané bei Manchester City im kommenden Monat. „Sein Knie sieht wirklich gut aus, es wird nicht mehr so lange dauern, bis er wieder mit uns trainieren kann. Ich denke, in den nächsten Wochen“, sagte Guardiola. Sané, der am Samstag 24 Jahre alt wird, hatte sich im August einen Kreuzbandriss am rechten Knie zugezogen. Guardiola berichtete von einem Gespräch mit Sané: „Er hat mir gesagt, dass er alleine mit dem Ball trainiert und sich unglaublich gut fühlt.“

Der Vertrag von Flügelspieler Sané bei Manchester City ist noch bis zum 30. Juni 2021 gültig. Seit langem wird allerdings mit einem Wechsel im EM-Jahr zum FC Bayern München spekuliert. Auf die Frage, ob ein Transfer Sanés in der Wintertransferperiode vom Tisch sei, antwortete Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic jüngst nicht konkret. „Wir reden über Spieler, die bei anderen Clubs unter Vertrag sind, nicht“, sagte er. dpa

