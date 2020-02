Lesser als Startläufer

Antholz.Das lange Warten auf das Männer-Aufgebot war ein starkes Indiz für eine Überraschung – und sie folgte: Denn mit dem nur als Ersatzmann angereisten Erik Lesser (Bild) starten die deutschen Biathleten am vorletzten Tag der Weltmeisterschaften im italienischen Antholz ins Staffelrennen. Obwohl der 31-Jährige die WM-Norm nicht erfüllt hat, geht der Routinier nun als Startläufer zusammen mit Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll auf die Jagd nach seiner insgesamt siebten WM-Medaille. „Ich bin glücklich und dankbar für das Vertrauen der Trainer, wieder Mal“, sagte der Thüringer einen Tag vor dem Teamrennen am Samstag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport).

Lesser war auch aufgrund von gesundheitlichen Problemen in dieser Saison nicht in Form gekommen, hatte nur die halbe WM-Norm erfüllt und war in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt worden. Dennoch nominierten ihn die Trainer für die Single-Mixed-Staffel, wo sichere Schnellschützen gefragt sind, sowie als Ersatz für Einzel und Staffel.

Beim Silber-Coup am Donnerstag zusammen mit Franziska Preuß schoss Lesser blitzschnell und sicher – und das könnte den Ausschlag für den Routinier gegeben haben. Das Nachsehen haben Johannes Kühn und Philipp Nawrath – beide hatten die WM-Norm geschafft. Abzuwarten bleibt, ob Lesser läuferisch auf seinen 7,5 Kilometern durchhält und im Vergleich zu den beiden guten Läufern Kühn und Nawrath nicht abfällt. Kühn schoss in seinen beiden Einzelrennen an dem kniffligen Schießstand aber insgesamt neun Fehlern, Nawrath im Einzel fünf Strafminuten. dpa

