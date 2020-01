Pokljuka.Leicht fällt ihm die Fahrt in die Slowenien nicht. Doch einer, der so selbstkritisch mit sich und seiner Leistung umgeht, akzeptiert auch bittere Entscheidungen. Erik Lesser ahnt schon vor der Weihnachtspause, wohin ihn nach all den Problemen sein sportlicher Weg führen wird. In den IBU-Cup, die zweite Biathlon-Bundesliga, statt zu den Heim-Weltcups nach Oberhof und Ruhpolding. Zurück, wo er einst emporschießt und die Arrivierten mit seinem Hunger verdrängt.

Nach einem Bruch des Schlüsselbeins im Sommer und einigen Infekten vor und während der Saison, kommt der 31-Jährige nicht in den Rhythmus. Das weiß auch Bundestrainer Mark Kirchner. „Sein Zustand im Dezember ist grundsätzlich nicht so schlecht, wie es in einigen Wettkämpfen auf dem Papier gestanden hat. Vieles verstärkt diese Negativspirale noch.“

Chance in Pokljuka

Kaum einer kennt Lesser so lange und gut wie der Trainerfuchs aus Oberhof. Was aber nicht heißt, dass der Papa der einjährigen Anouk einen Sonderbonus bekäme. Immerhin darf Lesser aufgrund seiner Plätze zehn und sieben in Osrblie am vergangenen Wochenende heute (14.15 Uhr) im Einzel über 20 Kilometer auf der Pokljuka hoch über Bled starten. Es ist Lessers letzte Chance.

Schafft er es nicht, unter die besten Acht zu laufen, also die Vorgabe für die WM Mitte Februar zu erfüllen, wird der Weltmeister von 2015 in Antholz fehlen – und damit neben Simon Schempp die zweite fixe Größe in der Staffel. Eine Zäsur bahnt sich an. „Natürlich will ich mich für die WM empfehlen, aber realistisch gesehen sind die Chancen eher gering“, sagt der 71. im Gesamtweltcup. „Mit einer hundertprozentigen Trefferleistung hab ich ganz gute Chancen, aber das ist eben auch nichts Alltägliches.“ Dem Thüringer geht es darum, sich läuferisch zu rehabilitieren und sich maximal einen Fehler am Schießstand zu erlauben.

Die Spielregeln akzeptiert

Lessers Situation im Männer-Team ist vergleichbar mit einem Randtreffer. Er akzeptiert seinen Status. Zu gut kennt er die Spielregeln im Weltcup-Zirkus mit all den Verdrängungsmechanismen und weiß, warum er nicht mehr permanent mittendrin ist. Ein natürlicher Prozess.

„Natürlich ist es schade“, sagt Lesser. „Viele sprechen gerne vom Generationswechsel, dass die Jungen nachkommen müssen. Dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn die Jungen tatsächlich von unten mehr drücken und ich derjenige bin, der mal zu Hause bleibt. Ich versuche das umzudrehen. Eine Chance habe ich jetzt. Wenn’s nicht gelingt, greif ich nächstes Jahr wieder an!“

Ausgerechnet sein Trainingskollege Lukas Fratzscher verdrängt ihn zu Jahresbeginn, zuletzt sind Philipp Nawrath und Roman Rees erfolgreicher als der Vizeweltmeister mit der Staffel. Arnd Peiffer, Lessers langjähriger Wegbegleiter, glaubt noch immer an seinen Spezl: „Erik ist nach wie vor konkurrenzfähig im Weltcup. Zwischen Platz eins und 30 liegt nicht so viel, wie es von außen scheint, da fehlen häufig nur drei, vier Erfolgserlebnisse oder eine gute Trainingsphase. Die Beharrlichkeit ist das, was sich in unserem Sport auszahlt.“

Stefanie Wahl ist Sportredakteurin bei der „Heilbronner Stimme“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Kooperation von Sportredaktionen, die Beiträge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020