Letzte Hürde auf dem Weg nach Hamburg

Mannheim.Der Haken ist dran, der Fluch besiegt, der Titel steht auf dem Briefkopf der Rhein-Neckar Löwen. Mit dem Gewinn des DHB-Pokals legten die Badener in der vergangenen Saison eine große Bürde in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte ab. Bei der elften Teilnahme am Final-Four-Turnier in Serie klappte es im vergangenen Mai endlich mit dem Pokal-Erfolg. Doch abgehakt ist das Thema DHB-Pokal damit

