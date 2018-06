Letzte Vorbereitungen des DFB-Teams für Schweden laufen

Anzeige

Die routinierten Weltmeister rücken beim Versuch, den Fehlstart zu korrigieren, in den Fokus. «Erfahrung ist aber keine Garantie», sagte Innenverteidiger Mats Hummels. «Das schwedische Team ist auch erfahren, deswegen ist das kein großer Vorteil für uns.»

Viel wird spekuliert, ob Löw personelle Umbesetzungen vornimmt oder seinen Führungskräften die Chance zu einem besseren Auftritt gibt. «Wir werden definitiv ein anderes Gesicht zeigen», versprach Hummels.

Die Pflichtspielbilanz gegen Schweden ist eindeutig. In zwölf Partien gab es nur eine Niederlage. Das verlorene WM-Halbfinale von 1958 ist am Samstag fast auf den Tag 60 Jahre her.