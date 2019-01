Letzten Feinschliff geholt

Mannheim.Wunderbares Wetter und auch sonst perfekte Bedingungen: Nicht zum ersten und schon gar nicht zum letzten Mal haben sich die Top-Leichtathleten der MTG Mannheim in Teneriffa auf die Saison vorbereitet. Im Rahmen eines Trainingslagers der kompletten Sprint- und Hürden-Nationalmannschaften des DLV arbeiteten die Gruppen von Rüdiger Harksen (Nadine Gonska, Hannah Mergenthaler, Ricarda Lobe, Lisa Mayer) sowie Michael und Iris Manke-Reiners (Patrick Domogala, Jessica-Bianca Wessolly, Jonas Kriesamer, Tom Warmholz, Yemisi Ogunleye) am Feinschliff für die am nächsten Wochenende beginnende Hallensaison.

„Es war alles da, was schnell rennen kann. Insofern war es ein schönes, harmonisches Trainingslager auf sehr hohem Niveau“, ist Harksen, der Hürdenbundestrainer und Leistungssportchef der MTG, von der Wirkung der zehn Tage in Playa de Las Americas überzeugt. „Dort ist alles vertraut, im Hotel sind wir bekannt, fünf Fußminuten entfernt ist eine Spitzenanlage mit acht Bahnen und hervorragendem Belag. Sie verkraftet auch vier Nationalteams“, war nur etwas Absprache notwendig, um sich wegen der Zeiten mit den britischen, französischen und italienischen Kadern zu einigen.

„Die Sonne und die Wärme halfen, dass wir in den ein bis zwei Einheiten pro Tag schon spezifisch und mit hohen Geschwindigkeiten trainieren konnten. Alle sind gesund, das ist das Wichtigste.“ Wenn es doch einmal zwickte, war Mandy Höher vom Mannheimer sportomed zur Stelle, die seit Herbst offizielle DLV-Physiotherapeutin ist.

Bis auf Lobe und Mayer, die gerade erst ihre sechswöchige Grundausbildung bei der Bundeswehr absolvierten, werden alle Manke-Reimers- und Harksen-Schützlinge in der Halle starten, deren Höhepunkte die deutschen Meisterschaften Mitte Februar in Leipzig und die EM Anfang März in Glasgow sind.

„Domo hat einen super Eindruck hinterlassen“, freut sich Harksen für den Sprinter, der nach langer Verletzung wieder Anschluss fand. Auch von 200-Meter-Spezialistin Wessolly oder seinen 400-Meter-Assen Gonska und Mergenthaler erwartet er einiges. „Die Saison ist kurz, alle Athleten fahren am Wochenende zu ersten Meetings nach Dortmund, Erfurt und Luxemburg. Viele hochkarätige Wettkämpfe sind in Deutschland, wir müssen nicht so viel reisen.“ sd

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019