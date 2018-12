Letztes Spiel in Bayreuth

Viel Zeit zum Wunden lecken bleibt nicht. Nur vier Tage nach der bitteren Niederlage gegen den MBC geht es für die Basketballer der Hakro-Merlins aus Crailsheim zum letzten Auswärtsspiel des Jahres. Mit medi Bayreuth wartet morgen um 20.30 Uhr ein Top-Club der easyCredit-BBL. Der Blick ging immer nach vorn, und auch nun richten sich alle magischen Augen schon auf die nächste Aufgabe. Die Hakro Merlins Crailsheim treffen zum Abschluss des Kalenderjahres auf medi Bayreuth. In der Oberfrankenhalle wird ein engagierter und intensiver Auftritt der Crailsheimer nicht nur erwartet, sondern auch nötig sein, um dem Favoriten die Stirn bieten zu können. „Über die Außenseiterrolle muss man nicht reden. Mit den Leistungen, die wir zuletzt in Ludwigsburg und gegen den MBC gezeigt haben, sind wir überall Außenseiter“, so Sportdirektor Ingo Enskat. An der Erwartungshaltung an das eigene Team ändere dies aber ohnehin nichts: „Das wichtigste für uns ist, dass die Mannschaft in Sachen Einsatz, Energie und Kampfgeist eine Reaktion auf dem Feld zeigt.“ mw

