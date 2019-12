Letztes Viertel war entscheidend

FC Bayern München – Hakro Merlins Crailsheim 82:63

Viertelergebnisse: 20:13, 25:22, 12:18, 25:10.

Punkteverteilung: Russell (2 Reb/ 9 Ass), Carpenter (DNP), pan (3 Pkt/1 Reb/1 Stl), Herrera (8 Pkt/1 Reb/2 Ass), Bleck (6 Pkt/2 Ass), Ford (19 Pkt/6 Reb), Kovacevic, Hawkins (14 Pkt/3 Reb), Jones (13 Pkt/5 Reb/2 Ass).

Am 10. Spieltag reisten die Hakro Merlins Crailsheim zum bislang ungeschlagenen Tabellenführer und Titelverteidiger der easyCredit-Basketball-Bundesliga FC Bayern München.

Nachdem sich Merlins-Guard Jeremy Morgan im Spiel gegen Vechta eine Verletzung am Sprunggelenk zuzog und nun wochenlang pausieren muss, kam gegen die Bayern Forward Fabian Bleck wieder zurück auf das Parkett.

Nach zu vielen Fehlern und einem 35:45-Halbzeitstand, kämpften sich die Crailsheimer im dritten Viertel zwischenzeitlich auf einen Punkt heran. Im letzten Spielabschnitt schalteten die Münchner dann wieder einen Gang hoch und gewannen mit 82:63.

Die Crailsheimer sind dennoch weiterhin das Überraschungsteam der Bundesliga. Nach den fünf Auftaktsiegen folgten zwar zwei Dämpfer gegen Oldenburg und Ludwigsburg, jedoch fand das Team von Headcoach Tuomas Iisalo durch einen Erfolg gegen Vechta in der Vorwoche wieder zurück in die Erfolgsspur.

Am ersten Advent stand dann aber die besagte, wohl größte Herausforderung im deutschen Basketball an. Die junge Mannschaft aus Baden-Württemberg musste zum ungeschlagenen Spitzenreiter FC Bayern München.

Diese bestritten übrigens das dritte Spiel in einer Woche. In der Liga gewannen sie am Dienstag gegen Ulm, verloren am Freitag dagegen klar in der Euroleague in Istanbul bei Anadolu Efes.

Stimme zum Spiel

Tuomas Iisalo (Hakro Merlins Crailsheim: „Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Bayern. Wir haben drei Viertel richtig gut mitgespielt – und waren sogar zwischendurch bis auf einen Punkt dran. Das letzte Viertel war dann natürlich ausschlaggebend für die Niederlage. Wir müssen das genau analysieren, woran es gelegen hat.“ anu

