Lewandowski zum dritten Mal Torschützenkönig

Gegen Stuttgart hatte Lewandowski mehrmals die Chance zum 30. Tor. Aber er scheiterte allein mit zwei Kopfball-Großchancen am ganz starken VfB-Torwart Ron-Robert Zieler. Lewandowski soll auch in der kommenden Saison seine Tore im Bayern-Trikot erzielen. «Wir wissen, was wir an Robert Lewandowski haben. Es braucht sich keiner Gedanken zu machen, er wird auch im nächsten Jahr hier in München Fußball spielen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unter der Woche.