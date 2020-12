Lichtblicke im Gross-Gewitter

Bremerhaven/Mannheim.Pavel Gross wirkte gefasst. Der erste Teil seiner Analyse der 2:6-Klatsche in Bremerhaven fiel gnädig aus. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen eine gute Mannschaft gespielt haben, die nach sechs Siegen in Folge mit großem Selbstvertrauen angetreten ist“, sagte der Trainer der Adler Mannheim am späten Donnerstagabend. Der erste Gegentreffer sei „aus dem Nichts“ gefallen, „beim zweiten

...