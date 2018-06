Liebe auf den ersten Blick

Anzeige

Mannheim hat seitdem zahlreiche Athleten aus Down Under gesehen, die heute in der Weltspitze angekommen sind: Stabhochspringer Kurtis Marschall etwa, der bei der Hallen-WM Anfang dieses Jahres den vierten Platz belegte. Oder seine Disziplinkollegin Nina Kennedy, die bei jener WM im englischen Birmingham Achte wurde. 2,32-Meter-Hochspringer Brandon Starc sammelte im Michael-Hoffmann-Stadion ebenso internationale Erfahrung wie Kugelstoßer Damien Birkinhead, der 2016 sogar an den Olympischen Spielen in Rio teilnahm.

Der australische Verband nutzt die Juniorengala, um sein Team optimal auf die U-20-WM vorzubereiten, die vom 10. bis 15. Juli im Ratina-Stadion in der finnischen Stadt Tampere stattfindet. Für die Stars von morgen geht es unter anderem darum, sich zu akklimatisieren, der Zeitunterschied zwischen Australien und Deutschland beträgt immerhin acht Stunden. „Mannheim ist auf der ganzen Welt bekannt für seine schnelle Bahn, die immer für Rekorde oder persönliche Bestleistungen gut ist“, betont Heasly.

Insofern ist es kein Wunder, dass der australische Verband mit der Bitte an die Veranstalter herangetreten ist, seinen Top-Stabhochspringern Marschall und Kennedy ein Sonderstartrecht im Rahmen der Gala einzuräumen – ein Wunsch, der nur zu gern gewährt wurde. Höher, schneller, weiter – für Heasly steht das in Mannheim nicht unbedingt an erster Stelle. „Es ist beeindruckend, dass hier junge Sportler aus über 20 Ländern zusammenkommen, sich von den fachkundigen und fairen Zuschauern angefeuert im Wettkampf messen, um danach gemeinsam zu feiern. Es weht ein besonderer Geist über der Anlage.“

Heasly hat in Mannheim viele Freundschaften geschlossen. „Wir haben uns auf ein Abenteuer eingelassen, als wir uns entschieden haben, zum ersten Mal an der Juniorengala teilzunehmen“, erklärt sie. „Für viele unserer Sportler ist Mannheim seitdem aber zu einer wichtigen Etappe auf ihrer langen Reise in die Weltspitze geworden – eine Etappe, wie wir nicht missen möchten.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018