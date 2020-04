Liebler: „Da gab es zu viele Fragezeichen“

Noch hat die Basketballbundesliga das Handtuch nichtvollständig geworfen. In einer knapp vierstündigen Videokonferenz der Klubs entschieden sich zehn Vereinsvertreter, die Saison sportlich zu Ende führen zu wollen (wir berichteten gestern aktuell). Vorausgesetzt die Behörden würden diesem Vorhaben letztlich auch zustimmen.

Die zehn verbliebenen Teams möchten die Playoffs in einem Turniermodus in zwei Fünfergruppen und anschließenden K.o.-Spielen innerhalb von circa drei Wochen an einem zentralen Ort ausspielen. Spätestens am 30. Juni soll dann der neue Deutsche Meister feststehen.

Keine Rolle im Titelrennen werden die Basketballer von s.Oliver Würzburg spielen. Der Verein warf, wie sechs weitere Teams, das Handtuch und zieht somit einen Schlussstrich unter die Saison 2019/20. Als Hauptgrund für den Verzicht nennen die Unterfranken vor allem – neben den sportlichen und gesundheitlichen Aspekten – wirtschaftliche Vernunft. „Wir haben aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt und bleiben unserer Linie treu, in finanzieller Hinsicht keine Risiken einzugehen“, erklärt s.Oliver-Würzburg-Geschäftsführer Steffen Liebler die Entscheidung: „Es muss für uns jetzt darum gehen, mit unseren Sponsoren und Partnern gemeinsam in die Zukunft zu schauen und uns dafür so gut wie möglich aufzustellen.“ Teams mit ähnlichen oder teils auch geringeren Etats, wie Vechta, Crailsheim oder Göttingen hingegen beschlossen weiterzuspielen. Erst im Verlauf der Videokonferenz entschied man sich im Würzburger Lager gegen ein Weitermachen. „Da gab es zu viele Fragezeichen, wo wir nicht absehen konnten, was das eventuell noch auf uns zukommen würde“, so Liebler: „Sportlich ist das natürlich sehr schade, aber das steht momentan einfach nicht an erster Stelle.“ Teile der Mannschaft weilen bereits in der Heimat in den USA. Eine Rückholaktion hätte sich schwierig gestalten können, dazu hätten die Sportler vermutlich erst mal in Quarantäne gemusst.

Viel Quarantäne nötig

Für die angedachte Endrunde wäre dann noch mal zusätzlich eine vierwöchige Quarantäne-Situation erforderlich, der sich die teilnehmenden Teams dann aussetzen. „Das hätte jeder Spieler für sich selbst entscheiden müssen, ob er sich dem aussetzt“, so Liebler: „Gerade unseren zwei frischgebackenen Vätern (Skyler Bowlin und Felix Hoffmann – Anmerkung der Redaktion) hätte ich das nur ungern zugemutet.“

Seit dem Saisonabbruch am 12. März fuhr der Verein alle Kosten möglichst herunter. Von den Sponsoren erfährt der Klub nach eigener Aussage sehr gute Unterstützung und viel Verständnis für die Situation. Die Mannschaft befindet sich, genauso wie Mitarbeiter der Geschäftsstelle, in Kurzarbeit, die längerfristigen Verträge von vier Importspielern (Bowlin, Hulls, Wells, Chapman) zur nächsten Saison wurden bereits aufgelöst. Zum angewandten radikalen Schnitt, hätte eine Saisonfortführung kaum gepasst. „Wir haben uns dafür entschlossen unsere Marschrichtung weiterzufahren“, erklärt Liebler.

Saison entwertet

Die bis dato sportlich erfolgreiche Saison, mit Platz acht (der unter normalen Voraussetzungen zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt hätte), wird nun völlig entwertet. „Ich fühle mich trotzdem als Achter“, bemerkt Liebler fast etwas trotzig. Als Nicht-Teilnehmer der Endrunde wird s.Oliver Würzburg in den Statistiken künftig allerdings als Tabellen-Elfter der Saison 2019/20 geführt. „Natürlich sind wir enttäuscht. Es tut in der Seele weh, dass wir die Saison nicht zu Ende spielen dürfen“, meint Headcoach Denis Wucherer, dessen Vertrag noch bis 2022 läuft: „Wir hatten ein starkes Team und waren sportlich auf einem sehr guten Weg. Aber ich akzeptiere und respektiere die Entscheidung der Geschäftsführung. Neben der Gesundheit aller Beteiligten muss das Wohl unseres Clubs an erster Stelle stehen.“ Die Zeichen und Signale des Basketballstandorts Würzburg sind ganz klar: Alle Kräfte werden für die neue Saison gebündelt, damit der Neustart unter völlig neuen Rahmenbedingungen gemeistert werden kann. Das wird schwer genug. Sportlich und wirtschaftlich stehen da noch etliche Fragezeichen. „Es ist natürlich extrem schwer, mit unseren Sponsoren zu sprechen, wenn wir selbst nicht genau wissen, wie es weitergeht. Das wird unsere gemeinsame riesengroße Herausforderung der nächsten Monate sein, ein gutes Konzept aufzustellen.“ Selbst einen Worst-Case, dass die nächste Saison gar nicht stattfindet, hält Liebler nicht für unmöglich. Im Falle, dass es im Herbst mit der neuen Runde losgeht, verrät der Geschäftsführer der „Baskets“ aber schon, dass „deutlich kleinere Brötchen gebacken werden müssen“. Der Etat wird schrumpfen, die Mannschaft wird dementsprechend komplett umgekrempelt, demzufolge auch die sportlichen Ziele. Ob der Verein weiter ein Farmteam in der drittklassigen ProB stellt, ist ebenfalls noch offen. Alles wird darauf ausgerichtet sein, weiter Bundesliga-Basketball in Würzburg stattfinden lassen zu können. Ein Lizenzantrag für die ProA wurde übrigens nicht gestellt.

Erst „sortieren“

Die Hakro Merlins aus Crailsheim werden, wie bereits berichtet, an der außerplanmäßigen Fortführung der Saison beteiligt sein. Eine Stellungnahme zu den weiteren Planungen wollten die Verantwortlichen der Merlins allerdings gestern noch nicht abgeben. Man „sortiere“ sich gerade erst einmal, war von den Zauberern gegenüber den FN zu hören, und will nun zunächst „mit allen Beteiligten reden“, bevor man dann an die Öffentlichkeit gehe.

