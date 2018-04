„Lieblingssportler“ gesucht

Anzeige

Heidelberg.Sport in all seinen Facetten hat einen großen Stellenwert in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ab sofort werden die beliebtesten Athletinnen und Athleten gesucht, um aus diesen Vorschlägen am Montag, 19. November, auf der großen Gala den „Publikumsliebling“ mit dem SportAward auszuzeichnen.

Noch bis zum 31. August können dazu Sportler jeden Alters, jeder Leistungklasse und aus jedem Bereich nominiert werden. „Es dürfen gerne auch die Lieblinge aus dem Heimat-Club vorgeschlagen werden“, erklärt Frank Schlageter vom Veranstalter SIM Marketing. „Die eingereichten Vorschläge enthalten dabei noch keine Wertung“, betont Schlageter: „Das öffentliche Voting findet ab dem 1. September auf der Internetseite www.sportawardrheinneckar.de und auf Facebook statt.“

Unter allen Einsendern eines Vorschlages verlosen die Veranstalter drei Einkaufsgutscheine für das Mannheimer Sporthaus Engelhorn Sports im Wert von jeweils 50 Euro sowie einmal zwei Eintrittskarten für die Award-Night am 19. November in der Stadthalle Heidelberg. jako