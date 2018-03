Lilien schließen auf

Anzeige

Dresden.Der SV Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Punkt verkürzt. Der Erstliga-Absteiger setzte sich am Freitagabend mit 2:0 (1:0) bei der SG Dynamo Dresden durch.

Joevin Jones in der 29. Minute und Tobias Kempe (55.) erzielten vor 26.053 Zuschauern die Treffer. Für Darmstadt (26 Punkte) war es der erste Drei-Punkte-Erfolg nach zuvor vier Niederlagen in Serie und einem Unentschieden. Die Dresdner (32 Punkte) verpassten es nach ihren vorangegangenen zwei Siegen, sich ins gesichertere Mittelfeld abzusetzen.

Dynamo kam vor eigenem Publikum zunächst besser in die Partie und schnürte die Gäste an deren Strafraum ein. Die erste Großchance hatte Moussa Koné aus fünf Meter, aber Daniel Heuer-Fernandez rettete mit einer Glanztat (12.). Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Dresdens Marcel Franke freistehend den Ausgleich (45.). Auch in Durchgang zwei kam von Dresden zu wenig, so dass der Darmstädter Auswärtserfolg zu keiner Zeit in Gefahr geriet. „Es war eine super Mannschaftsleistung. So müssen wir weitermachen“, sagte Torschütze Tobias Kempe. „Es geht in die richtige Richtung. Der Sieg tut uns gut“, meinte Lilien-Kapitän Aytac Sulu. dpa/fsd