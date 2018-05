Limbach ganz souverän

Anzeige

Die badischen Sportschützen der 25-Meter-Pistolendisziplin (Sportpistole) schossen vor kurzem ihren vierten Rundenwettkampf. Dabei legte der SV Limbach ein Mannschafts-Bestergebnis von 1690 Ringen vor. Auf 1681 Ringe kam der SSV Sandhausen, während der favorisierte SC Wolfartsweier 1679 Ringe schoss und die erste Mannschaft der SG Pforzheim mit einem Ergebnis von 1674 Ringen aufwartete.

Zum besten Tagesschützen der Einzelwertung kürte sich diesmal Abdullah Ustaoglu von der SG 127121 Karlsruhe, der auf 578 Ringe kam. Mit 577 Ringen wartete Kai Schlünz (SC Wolfartsweier) . Dritter im Bunde der Bestschützen war Michael Staudt vom SV Limbach mit 570 Ringen.

In der Zwischentabelle der Verbands-, Landes- und Regionalklassen führt der SC Wolfartsweier mit nun 6724 Ringen das 48 Vereinsmannschaften umfassende Teilnehmerfeld an, gefolgt von der SG Pforzheim (6694 Ringe) und dem drittplatzierten SV Limbach (6689 Ringe). In der Landesklasse Nord löste der SV Sandhofen mit 6343 Ringen den bisherigen Tabellen führer SSV Eberbach (6299 Ringe) ab. In der Regionalklasse Süd ist nun die dritte Mannschaft der SG Pforzheim mit 6449 Ringen neuer Tabellenführer.