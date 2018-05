Liverpool mit Karius im Tor - Kroos in Real-Startelf

Anzeige

Kiew (dpa) - Die Final-Trainer Jürgen Klopp und Zinedine Zidane verzichten im Champions-League-Endspiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid auf personelle Überraschungen.

Liverpool-Coach Klopp vertraut im Tor auf den deutschen Schlussmann Loris Karius. Dazu gehört Fußball-Nationalspieler Emre Can nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause wieder zum Kader.

Bei Real steht wie erwartet Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation. Die Königlichen treten mit der gleichen Formation wie im Finale 2017 in Cardiff gegen Juventus Turin (4:1) an.