Lob für „Wahnsinn“ am Breitscheidplatz

Berlin.Robert Harting genoss kurz vor der Diskus-Rente den Auftritt auf der großen Bühne am Breitscheidplatz, die deutschen Europameister um Speerwerfer Thomas Röhler ließen sich gerührt feiern. Das Experiment bei der Leichtathletik-EM mit der Arena für Siegerehrungen in der Berliner City ist geglückt: Nach Angaben der Organisatoren kamen während der Europameisterschaften rund 150 000 Besucher auf die Europäische Meile an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

„Das war eine tolle Feier, es war Wahnsinn“, sagte Zehnkampf-Champion Arthur Abele, nachdem er sein Gold erhalten hatte. Über eine Treppe liefen die Medaillengewinner durch ein Spalier begeisterter Fans, auch Robert Harting wurde bejubelt. „Es war ein toller Walk. Vielen Dank, dass ich hier sein darf“, rief er den Zuschauern zu.

Am Freitagabend, als unter anderem Röhler ausgezeichnet wurde, waren etwa 10 000 Leichtathletik-Fans dabei. „Wir hatten schon große Erwartungen“, sagte Konstantin Krause, Direktor der Europäischen Meile. „Diese großen Erwartungen sind weit übertroffen worden.“ In der extra errichteten Arena mit 3000 Sitzplätzen fand die große Mehrheit der Siegerehrungen statt, zudem wurden die Wettbewerbe im Gehen und Marathon in der City ausgetragen.