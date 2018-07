Lobe hat noch lange nicht genug

Anzeige

Mental stark

Coach Harksen hatte dementsprechend keinen Grund zur Klage. „Ricarda hat auf den Punkt ihre Leistung gebracht, davor ziehe ich den Hut“, sagte der 63-Jährige. „Sie hat sich vor allem mental sehr stark präsentiert, weil hinter den überragenden Dutkiewicz und Roleder die anderen deutschen Hürdensprinterinnen ein ähnliches Potenzial haben.“

Um bei der EM ihre Erwartungen zu erfüllen, beginnt Lobe direkt nach der DM mit der unmittelbaren Vorbereitung auf Berlin. Wie ihre DLV-Kolleginnen feilt sie im Trainingslager in Kienbaum an ihrer Form. „In zwei Wochen beginnt ja schon die EM, viel Zeit verbleibt nicht mehr“, erklärt die Pfälzerin, die sich das Finale zum Ziel gesetzt hat: „Ich weiß, dass ich das drauf habe. Wenn ich mein Potenzial abrufe, ist das auf jeden Fall möglich.“

Um den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen, will sie sich weiter von den deutschen Top-Hürdensprinterinnen einiges abschauen: „Von Pamela und Cindy kann ich noch viel lernen. Ich versuche, so alles aufzusaugen.“ Dass ihr Dutkiewicz und Roleder derzeit noch einige Zehntel voraus sind, hat Lobe registriert. Sie akzeptiert das – auch weil sie weiß, dass der Leistungsrückstand nicht in Stein gemeißelt sein muss. „Man sagt, dass es im Hürdensprint ab einem Alter von 25 Jahren erst richtig rund geht. Pam und Cindy sind da drüber – ich nicht.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018