Lobe mit Rückenwind ins Olympia-Jahr

Dortmund.Zwei DM-Titel in knapp acht Monaten – es läuft für Ricarda Lobe. Nachdem sich die Hürdensprinterin bereits im Juni bei den nationalen Titelkämpfen im Fußball-Stadion von Eintracht Braunschweig die Krone aufgesetzt hatte, machte die 26-Jährige von der MTG Mannheim am Samstag in Dortmund unter dem Hallendach das Double perfekt. „Dieser Erfolg hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich wollte den

...