Lochs Titel weg, Material schlecht?

Felix Loch verpasste bei der WM in Sotschi die Titelverteidigung. © dpa

Sotschi.Die deutschen Rodler haben zum WM-Abschluss in Sotschi in der Team-Staffel den Titel gewonnen und somit für einen versöhnlichen Abschluss der Titelkämpfe in Russland gesorgt. Die Mannschaft um Julia Taubitz, Johannes Ludwig und die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken siegte vor Lettland und den USA. Sie profitierte davon, dass die favorisierten Russen disqualifiziert wurden.

Doch auch nach der Teamstaffel blieben die deutschen Rodler mit insgesamt fünf Medaillen hinter den von Bundestrainer Norbert Loch erwarteten sieben Podestplätzen. Erfolgreichste Rodelnation sind die russischen Gastgeber, die fünf von sechs Wettkämpfen gewannen.

Besonders frustriert war Felix Loch nach der verpassten Titelverteidigung. „Das ist ärgerlich. Wir müssen was ändern und am Material arbeiten. So kann es nicht weitergehen“, sagte der entthronte Rodel-Weltmeister von 2019 bei den Titelkämpfen in Sotschi, wo der 30-Jährige am Ende nur auf den neunten Platz kam. Für das Highlight sorgten die Medaillengaranten im Doppelsitzer. Den Titelgewinn des Duos Toni Eggert/Sascha Benecken, die den dritten WM-Titel in Serie holten, feierte das Team ausgelassen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020