Lockeres Mittagessen vor dem Start

Gwangju.Weltmeister Florian Wellbrock traf sich zum lockeren Plausch bei Pasta mit der Konkurrenz. Die deutschen Freistil-Staffeln hatten da schon einen Haken hinter das Ziel Olympia-Tickets gemacht. Nach einem gelungenen Auftakt im WM-Becken wollen die Schwimmer die mit zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze bereits stattliche Halbzeitbilanz der deutschen Mannschaft weiter verbessern. Die Wasserspringer nutzten ihre letzte WM-Chance zu Bronze. Das Wasserball-Team erreichte am Sonntag mit einem Rekord das Ziel Viertelfinale. Nun liegt der Fokus ganz auf Zehn-Kilometer-Champion Wellbrock, Marco Koch & Co.

„Das Becken fühlt sich wahnsinnig schnell an, und ich hoffe, das ist es im Endeffekt auch“, sagte Wellbrock. Das nutzte Großbritanniens Olympiasieger Adam Peaty gleich zu einem Weltrekord über 100 Meter Brust. Am ersten Wettkampftag der Beckenschwimmer entthronte der australische Schwimm-Teenie Ariarne Titmus (18) die amerikanische Serien-Weltmeisterin Katie Ledecky über 400 Meter Freistil. Der unter Dopingverdacht stehende chinesische Freistilschwimmer Sun Yang holte Gold über die 400-Meter-Weltrekordstrecke von Paul Biedermann – kratzte aber nicht an der Bestmarke des Deutschen.

In der Nach-Biedermann-Generation ruhen auf den Schultern des 21 Jahre alten Wellbrock derzeit die größten deutschen Gold-Hoffnungen. „Im Moment sind es 20 Prozent Druck und 80 Prozent Vorfreude“, beschrieb Wellbrock sein Gefühlsleben. Den italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri, einen seiner größten Konkurrenten in den Rennen über 800 und 1500 Meter Freistil, traf der Magdeburger am Sonntag in Gwangju zum Mittagessen. Wellbrock präsentiert sich ein Jahr vor Olympia aufgeräumt und selbstbewusst. Keine Spur von Nervosität. Das große Kribbeln ist vor dem ersten Hallenstart am Dienstag auch noch nicht da.

„Das kommt bei mir eigentlich erst am Renntag, wenn ich wirklich alle meine Wettkampfsachen zusammenpacke, meine Musik in die Ohren packe und dann losfahre – dann ist dieses wirkliche Wettkampf-Feeling da.“ Annika Bruhn, Reva Foos, Julia Mrozinski und Jessica Steiger wissen bereits, wie es sich anfühlt, im Rennmodus vom Startblock im Nambu University Municipal Aquatics Center zu springen. „Die Halle ist mega geil und es macht mega Spaß“, sagte Mrozinski nach dem gesicherten Quotenplatz über 4 x 100 Meter Freistil für die Sommerspiele in Tokio 2020. Im Finale belegte das Quartett Rang acht. Ihre Kollegen Damian Wierling, Marius Kusch, Josha Salchow und Christoph Fildebrandt verpassten den Endlauf , durften sich aber ebenfalls über den Olympia-Startplatz freuen.

Am Samstag hatten Tina Punzel und Lou Massenberg die WM für die Wasserspringer mit der ersten Medaille abgeschlossen. Im nicht-olympischen Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett feierten sie Bronze.

Die Wasserballer erreichten zum ersten Mal seit acht Jahren wieder die Runde der besten acht bei einer WM. Das 25:5 (5:2, 6:0, 9:1, 5:2) gegen Südafrika war der höchste WM-Sieg einer deutschen Auswahl. In der Runde der letzten Acht ist am Dienstag (8.30 Uhr/MESZ) Weltmeister Kroatien der Gegner – und wahrscheinlich auch Endstation. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019