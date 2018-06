Löw erleichtert nach starkem Reus-Auftritt

Anzeige

Der Dortmunder zeigte sich «echt glücklich und froh, dass ich wieder von Anfang an gespielt habe. Es ist nochmal was anderes, wenn du von Anfang spielst», sagte Reus. In der praktisch feststehenden WM-Startelf konkurriert er mit Julian Draxler um den Platz auf dem linken Flügel. Gegen Saudi-Arabien überzeugte er zentral mit klugen Pässen und viel Tempo. «Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt», gab sich Reus zurückhaltend. Für Löw könnte er ein ganz großer WM-Trumpf sein.