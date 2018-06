Löw im Tunnel: Chef mit sensiblen Antennen

Anzeige

Watutinki (dpa) - Bei vielen seiner Trainerkollegen geht der Puls jetzt steil nach oben. Und auch Joachim Löw kann sich der Anspannung vor dem Start am Sonntag gegen Mexiko als Weltmeister-Coach schwerer entziehen als vor vergangenen Turnieren.

Hektik oder den ganz großen Druck fühle er vor seinem siebten Turnier als Bundestrainer jedoch nicht, versicherte der Südbadener. «Ich weiß mittlerweile genau, was mich erwartet und was so alles passieren kann», sagte Löw: «Es gibt nichts Schöneres als eine WM und die Fifty-fifty-Spiele. Ich freue mich an Wettkämpfen. Da fühle ich mich energiegeladen.»

Die Planungen bis zum angestrebten Finale am 15. Juli stehen. Sein angewachsener Bizeps zeigt, dass er auch selbst in bester Verfassung in die WM geht. Der 58-Jährige hat sich fitgemacht für den nächsten Auftritt auf der größten Fußballbühne, auf der er inzwischen ein weltweit bewunderter Überflieger ist, obwohl er in den Stadien nicht wie Lionel Messi, Neymar oder Cristiano Ronaldo gegen den Ball tritt.