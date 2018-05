Löw kontert Wagner

Anzeige

München.Bundestrainer Joachim Löw reagierte mit ungewohnter Schärfe auf die Aussagen von Sandro Wagner, Bayern-Coach Jupp Heynckes und Club-Präsident Uli Hoeneß waren zumindest ziemlich verwundert über den Rücktritt. Der plötzliche Abschied des Stürmers aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgt weiterhin für jede Menge Wirbel. „Ich empfinde es als Kritik gegenüber seinen Kollegen, die auch spielen. Er stellt ja manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die bei uns zu den Führungsspielern gehören, wie wenn sie so ausgemachte Vollidioten wären und nur noch deswegen bei uns sind, weil sie nicht ihre Meinung sagen“, sagte Löw gestern in Berlin.

Einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale zwischen Wagners FC Bayern München und Eintracht Frankfurt wurde Löw im Gespräch mit dem TV-Sender Sky mehr als deutlich. „Ich fand die Reaktion ein Stück weit überzogen, auch den Rücktritt und die Gründe, die er genannt hat“, sagte Löw, schränkte allerdings auch ein: „Ich kann auch ein Stück weit verstehen, dass er enttäuscht ist.“

Bayern-Stürmer Wagner hatte als Konsequenz nach seinem Aus für die WM in Russland am Mittwoch kurzerhand seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. „Für mich ist klar, dass ich mit meiner Art, immer offen, ehrlich und direkt Dinge anzusprechen, anscheinend nicht mit dem Trainerteam zusammenpasse“, hatte er gesagt. Auch beim Rekordmeister sorgte Wagners Verhalten für Verwunderung. „Ich denke, dass er voreilig emotional reagiert hat. Aber es ist seine persönliche Entscheidung“, sagte Trainer Jupp Heynckes. dpa