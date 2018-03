Löw muss Mischung für Spanien finden

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Joachim Löw bleibt nur noch eine Übungseinheit, um für das erste Länderspiel des Jahres die richtigen personellen Lösungen zu finden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet heute in Düsseldorf ihr Abschlusstraining vor dem Testländerspiel einen Tag später gegen Ex-Weltmeister Spanien. «Wir haben einen unglaublich breiten Kader mit qualitativ sehr starken Spielern, die uns viele Lösungen bieten», erklärte Manager Oliver Bierhoff auch bereits im Hinblick auf das WM-Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland: «Das wird auch eine Herausforderung für die Trainer sein.»

Löw will die Freundschaftsspiele gegen Spanien und am kommenden Dienstag in Berlin gegen Brasilien auch nutzen, um für die WM im Sommer noch einige Dinge zu testen. «Es wird eine Standortbestimmung sein», erklärte DFB-Präsident Reinhard Grindel: «Für Jogi Löw wird sicher auch das Drumherum von Bedeutung sein, weil er wieder einmal länger mit den Spielern arbeiten kann.»