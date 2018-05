Löw startet ohne acht Nationalspieler in WM-Vorbereitung

Anzeige

Eppan (dpa) - Eppan wartet voller Vorfreude und Anspannung auf den Fußball-Weltmeister. Seit Wochen und Monaten bereitet sich die Großgemeinde mit ihren knapp 15.000 Einwohnern nahe Bozen auf den Aufenthalt der deutschen Nationalmannschaft vor.

Am Mittwoch ist es so weit: Dann reist Joachim Löw mit zunächst nur 19 Spielern seines vorläufigen WM-Kaders in Südtirol an, um dort wie schon 2010 im Fünf-Sterne-Hotel «Weinegg» Quartier zu beziehen. Das Team um Kapitän Manuel Neuer will der Bundestrainer bis zum 7. Juni in der modern ausgebauten Sportzone Rungg fit machen für die Titelverteidigung bei der eine Woche später beginnenden Weltmeisterschaft in Russland.

Landeshauptmann Arno Kompatscher spricht stolz von einem «Heimspiel für Südtirol». Löw schätzt das italienische Ambiente, in dem er das Team ideal auf sein ambitioniertes WM-Großprojekt vorbereiten kann. «Im Trainingslager geht es darum, die Basis zu legen für das WM-Turnier, das uns alles abverlangen wird, physisch wie mental», sagte der 58 Jahre alte Weltmeistercoach. Löw will vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland «das Maximale erreichen». Die Wiederholung des Titelgewinns von Brasilien wäre ein historischer deutscher Triumph.