Löw startet Südkorea-Vorbereitung - «Das nächste Endspiel»

Watutinki (dpa) - Viel Zeit hat Joachim Löw nicht! Nach dem ausgelassenen Jubel über den erlösenden Sieg gegen Schweden sowie einem Tag mit Freunden und Familien beginnt für die deutschen Nationalspieler die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel gegen Südkorea.

«Es bringt jetzt wenig, dass wir schon über das Achtelfinale nachdenken. Wir haben jetzt Südkorea vor der Brust, das wird das nächste Endspiel für uns», sagte Offensivspieler Marco Reus vor der Partie am Mittwoch in Kasan.

Noch ist die Gefahr nicht endgültig gebannt, in Russland den historischen Vorrunden-K.o. zu kassieren. Doch auch ein Gruppensieg ist noch möglich, liegt aber nicht mehr in der eigenen Hand. Nach dem Montag mit Training und Medienrunde im WM-Stammquartier in Watutinki fliegt der DFB-Tross schon am Dienstag in die 700 Kilometer von Moskau entfernte Hauptstadt der Republik Tatarstan an der Wolga.