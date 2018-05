Löw-Team wird fast komplett

Anzeige

Zunächst will der Bundestrainer alle Spieler auf ein physisch gleiches Niveau bringen, unabhängig von der Belastung in der abgelaufenen Saison. Am Wochenende möchte Löw ins mannschaftstaktische Training einsteigen. «Jeder Spieler will beweisen, dass er dazu gehört, und kommt mit einer unglaublichen Motivation hierher», sagte Löw. Vier Akteure müssen am 4. Juni noch aus dem Kader gestrichen werden.

«Einen persönlichen Eindruck verschaffen» will sich Löw vom Freiburger Nils Petersen, der überraschend zum vorläufigen WM-Kader gehört. «Es ist wichtig zu sehen, wie passt er sich dem Niveau bei uns an», bemerkte Löw. «In der Liga hat er eine sehr gute Saison gespielt.» Der 29 Jahre alte Angreifer Petersen ist erstmals in das Aufgebot des A-Teams berufen worden.