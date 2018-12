Löwen im Verfolger-Duell gefordert

Mannheim. Wer schön artig war, bekommt am Nikolaus-Tag bekanntermaßen etwas geschenkt. Und wenn Nikolaj Jacobsen auf die Fans der Rhein-Neckar Löwen blickt, würde er am Donnerstag gegen den SC Magdeburg (19 Uhr, SAP Arena) wohl am liebsten selbst in das rote Kostüm schlüpfen und sich entsprechend bedanken. „Verdient hätten sie es auf jeden Fall“, betont der Löwen-Trainer, schickt aber

...