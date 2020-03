Löwen kämpfen sich ins Ziel

Mannheim.Erst sah es nach einem entspannten Abend aus, dann zitterten die Rhein-Neckar Löwen - und schließlich jubelten sie. Der Handball-Bundesligist machte am Dienstag mal wieder alle Gefühlswelten durch, kam am Ende aber gegen den SC DHfK Leipzig zu einem 26:23 (14:10)-Sieg. „Wir haben zu Beginn die besten 20 Minuten in dieser Saison gespielt. Starke Abwehr, starke zweite Welle. Aber dann haben wir

...