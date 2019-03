Löwen-Kracher gegen Nantes fix

Mannheim.Die Europäische Handball-Föderation hat die Achtelfinalspiele der Rhein-Neckar Löwen gegen HC Nantes endgültig terminiert. Wie bereits vermeldet, tritt der Bundesligist im Hinspiel am 20. März (19Uhr) zunächst in der SAP Arena gegen den Zweiten der französischen Liga an. Das Rückspiel wird am 30. März (18.45 Uhr) in Nantes ausgetragen. Der Kartenvorverkauf für das Löwen-Heimspiel hat bereits begonnen. „Wir brauchen in beiden Spielen eine Topleistung, um die nächste Runde zu erreichen. Aber ich traue unserer Mannschaft zu, gegen Nantes weiterzukommen“, sagt der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. Sollten sich die Badener durchsetzen, würden sie im Viertelfinale auf Barcelona treffen. mast

Info: Karten unter www.saparena.de

