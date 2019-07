Löwen präsentierten vor 1000 Fans neues Europacup-Trikot

Karlsruhe.Vor 1000 Gästen haben die Rhein-Neckar Löwen am Montagabend im BGV-Lichthof in Karlsruhe ihre Saisoneröffnung gefeiert. Dort präsentierte der Handball-Bundesligist auch sein neues orange-gelbes Europapokaltrikot für die neue Runde. „Ein bisschen exotisch sieht es aus“, sagte Torwart Andreas Palicka, während sich der Spanier Gedeón Guardiola gleich an den FC Barcelona erinnert fühlte und sogleich die katalanische Hymne intonierte. Einen besonders lauten Applaus von den Fans bekam Uwe Gensheimer, der nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain zu den Löwen zurückkehrte. „Es fühlt sich gut an, wieder hier zu stehen. Ich freue mich auf die neue Saison und die Atmosphäre in der SAP Arena“, sagte der Weltklasse-Linksaußen, der bereits von 2003 bis 2016 ein Löwe war. mast

