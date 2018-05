Löws 26 Schattenmänner

Anzeige

Echte Härtefälle könnte es dann in Südtirol am 4. Juni geben, wenn der DFB-Chefcoach seinen Kader auf die Turnierstärke von 20 Feldspielern und drei Torhütern reduzieren muss.

„Auf einigen Positionen haben wir extrem große Auswahl, auf anderen allerdings nicht. Wir brauchen daher auch Spieler, die flexibel und variabel einsetzbar sind“, hat Löw bereits angekündigt.

Der Weltmeistercoach wird auf eine Mischung setzen, die ein gesundes Erfolgs- und Konkurrenzklima verspricht: Auf der einen Seite hat er junge, hungrige Spieler wie Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger oder Timo Werner, die erstmals einen großen Titel gewinnen wollen. Beim Confed Cup konnten sie wichtige Erfahrungen sammeln, „von denen sie jetzt profitieren werden“, wie Löw hofft.

Gleich 15 Profis, die im Vorjahr die WM-Generalprobe gewannen, könnten in Russland wieder dabei sein. Dazu werden noch bis zu zehn Weltmeister ihre Erfahrung einbringen.

„Die Entscheidungen für so einen Kader sind immer schwer, weil man manchmal nicht genau weiß, in welcher Form die Spieler in sechs Wochen sein werden, wie sie sich entwickeln. Aber man muss dann nüchtern und sachlich analysieren“, sagte Oliver Bierhoff. Der Teammanager sieht die Mannschaft personell besser aufgestellt als vor der EURO 2016. „Aber die 2014er-Weltmeister-Mannschaft hat gezeigt, dass am Ende dieser Spirit, dieser Geist ganz entscheidend ist.“

So lauert auch ein Außenseiter wie Leverkusens Julian Brandt auf seine Chance: „Ich bin der Letzte, der sagt, ich muss da unbedingt hin. Aber ich habe ein reines Gewissen, habe alles gegeben. Ich akzeptiere, wenn es nicht klappt. Wenn doch, ist es umso schöner.“

Die Verfassung von Neuer nach dem dritten Mittelfußbruch und einem langen Trainingsaufbau sowie von Jérôme Boateng, der eine schwere Muskelverletzung auskuriert, werden Löws Entscheidungen maßgeblich mit beeinflussen. Größere oder kleinere Wehwehchen haben auch die Stammkräfte Mesut Özil, Hummels und Juventus-Profi Sami Khedira, der am Sonntag beim 0:0 von Meister Turin gegen AS Rom pausierte.

