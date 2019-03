Lofink ist Doppelweltmeister

Das Team der Johannes-Diakonie kann zum Abschluss der Weltspiele von Special Olympics in Abu Dhabi auf eine äußerst erfolgreiche Wettkampfwoche zurückblicken. Am Ende gab es für das Sportler-Quartett Ingrid Neff, Elena Bergen, Michael Lofink und Frank Eser sieben Mal Edelmetall und einige weitere hervorragende Platzierungen zu bejubeln. Neben den Athleten waren auch Johannes-Diakonie-Mitarbeiter Claudia Geiger und Martin Weber als Trainer der deutschen Radfahr-Equipe auf der arabischen Halbinsel vor Ort.

Die herausragende sportliche Bilanz der Athleten liest sich nach Abschluss der Wettkämpfe wie folgt: Kraftdreikämpfer Frank Eser bringt gleich vier Medaillen im Gepäck mit nach Hause. Der Sportler aus dem Kraft-Werk Schwarzach holte mit 145 Kilogramm auf der Hantel Gold für Deutschland im Kniebeugen, mit 170 Kilogramm Silber beim Kreuzheben und mit 70 Kilogramm Bronze beim Bankdrücken. In der Gesamtwertung bedeutete das die Silbermedaille.

„Doppelweltmeister“ darf sich Radsportler Michael Lofink nennen. Der 38-Jährige – im Hauptberuf Koch und Bäcker im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo in Mosbach – gewann auf der Formel-1-Rennstrecke „Yas Marina Circuit“ das 15-Kilometer-Straßenrennen und das Zeitfahren über zehn Kilometer. Beim abschließenden 40-Kilometer-Straßenrennen musste er sich erst im Zielsprint knapp geschlagen geben und wurde Vierter.

Elena Bergen gewann beim Zeitfahren der Radsportlerinnen über fünf Kilometer die Bronzemedaille. Über die doppelte Strecke wurde sie Sechste sowie Fünfte im Fünf-Kilometer-Straßenrennen. Ohne Medaille blieb bei ihren zweiten Weltspielen Teamkollegin Ingrid Neff. Doch die 64-Jährige zeigte als ältestes Mitglied der deutschen Sportler-Delegation mit zwei vierten und einem siebten Platz mancher Kontrahentin das Hinterrad. Die Michelbacherin zog abschließend ein überaus positives Fazit: „Ich fand es toll, auf einer Formel-1-Strecke fahren zu dürfen.“ Bei den nächsten Weltspielen in vier Jahren möchte Ingrid Neff erneut teilnehmen. Dann aber nicht mehr als Sportlerin, sondern als freiwillige Helferin. 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt.

In Abu Dhabi waren vom 14. bis 21. März 7000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 170 Ländern aktiv. Deutschland war mit einem 229-köpfigen Team vertreten. 163 Sportler und Unified Partner traten in 18 Disziplinen an und warben für eine inklusive Gesellschaft. jd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019