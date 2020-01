Losglück für deutsche Profis

Melbourne.Sportlich läuft es für die deutschen Tennisprofis in diesem Jahr bislang noch nicht wirklich rund. Für die Australian Open haben die deutschen Tennisprofis aber Glück bei der Auslosung gehabt. Alexander Zverev bekommt es in der ersten Runde mit den Italiener Marco Cecchinato zu tun. Angelique Kerber trifft auf eine Qualifikantin. Julia Görges spielt zunächst gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei, Laura Siegemund gegen die Amerikanerin Coco Vandeweghe, Tatjana Maria gegen Catherine Bellis aus den USA. Eine ganz schwere Aufgabe erwischte dagegen Jan-Lennard Struff. Die deutsche Nummer zwei bekommt es mit Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien zu tun. Die Partie findet gleich am Montag statt. Routinier Philipp Kohlschreiber spielt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron, Dominik Koepfer gegen einen Qualifikanten und Cedrik-Marcel Stebe gegen den Franzosen Benoit Paire. dpa

