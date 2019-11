Losglück für deutsches Team

Mies.Die deutschen Basketballer stehen auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vor einer schwierigen, aber machbaren Aufgabe. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft in Gruppe A des Qualifikations-Turniers in Split zunächst auf Russland und Mexiko. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Mies/Schweiz. Damit vermied die deutsche Mannschaft eine schwerere Gruppe mit den topgesetzten Serben oder Griechenland.

Wenn die DBB-Auswahl als eines der besten zwei Teams ihrer Gruppe weiterkommt, warten im Halbfinale Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien als mögliche Gegner. Nur der Turniersieger qualifiziert sich für Tokio. Inklusive Gastgeber Japan sind bereits acht Teams für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die letzten vier Teilnehmer werden vom 23. bis 28. Juni 2020 bestimmt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019