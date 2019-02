Losglück für DFB-Frauen

Nyon.Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft muss auf dem Weg zur Europameisterschaft in England 2021 keine hohen Hürden überwinden. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der EM-Qualifikation in der Gruppe I auf die Ukraine, Irland, Griechenland und Montenegro. Das ergab die Auslosung durch die ehemalige deutsche Nationalspielerin und Weltfußballerin Nadine Keßler in Nyon.

Die Qualifikation mit insgesamt 48 teilnehmenden Teams wird von August 2019 bis September 2020 ausgetragen. Nur Gastgeber England ist für das Endrundenturnier im Juli des darauffolgenden Jahres auf der Insel gesetzt. Es gibt neun Qualifikationsgruppen: zwei mit sechs Teams, sieben mit fünf. dpa

