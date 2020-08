LSV vergibt traditionellen Trainerpreis nun erst 2022

Erfolge und herausragende Leistungen der Athleten bilden die Grundlage für den Trainerpreis Baden-Württemberg. Von Beginn an waren sportliche Erfolge; aber auch sportfachliche und pädagogische Persönlichkeitseigenschaften von Trainern Bewertungskriterien bei der Auswahl der jeweiligen Preisträger. In diesem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie den gesellschaftlichen Alltag und nimmt damit großen Einfluss auf die Sportwelt.

„Durch die Vielzahl der abgesagten Sportwettkämpfe und die zum Teil auch eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten ist es uns in diesem Jahr nicht möglich eine sportlich faire Entscheidung zu treffen. Wir suchen die besten Trainer des Jahres, was in diesem Jahr schwierig ist. Deswegen war es ein richtiger Schritt die Veranstaltung in das Jahr 2022 zu verlegen“, so die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira Menzer-Haasis.

Die Verleihung des Trainerpreises Baden-Württemberg 2020 wäre die 25. Auflage der Auszeichnung gewesen. Bereits seit 1996 vergibt der Landessportverband den Preis an herausragende Trainer. „Dieses Jahr hätte etwas Besonderes für die Preisträger und die Gäste werden sollen. Wir sind zwar traurig, dass wir das Jubiläum im Januar 2021 absagen müssen. Freuen uns aber dennoch darauf, das Jubiläum nach den hoffentlich stattfindenden Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio 2021 in einem würdigen Rahmen nachzuholen“ ergänzt Menzer-Haasis. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020