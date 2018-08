Lückenkemper geht es unter die Haut

Viel Potenzial vorhanden: Am Startblock muss Gina Lückenkemper definitiv noch zulegen, wenn sie sich weitere Medaillenträume erfüllen will. © dpa

Berlin. Der Traum von der EM-Medaille - er schien schon unmittelbar nach dem Start geplatzt. Dass Gina Lückenkemper gerade in diesem Bereich ordentlich Luft nach oben hat, war den 36 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion bewusst. Aber das? Die 21-Jährige blieb am Dienstag regelrecht in ihrem Block sitzen, die Konkurrenz schien enteilt.

Lückenkemper hat aber gelernt, zu beißen. „Ich

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3300 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018