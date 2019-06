Luft nach oben

Drei Spiele, neun Punkte, 6:0 Tore – zugegeben, die Ergebnisse der DFB-Frauen geben nicht unbedingt Anlass zum Mäkeln. Dennoch hat sich die Elf in der Vorrunde nicht so leicht getan hat, wie es das Resultat vermuten lässt. Auch beim 4:0 gegen Südafrika gab es vor allem in der Defensive das eine oder andere Abstimmungsproblem, das gegen Nigeria behoben werden muss. Der Achtelfinalgegner zeigte gegen Frankreich, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Auch körperlich wird sich die DFB-Elf steigern müssen.

Generell hat sich der Frauenfußball – das lässt sich nach den 36 Gruppenspielen sagen – technisch und spielerisch nochmals weiterentwickelt. Einzig die teilweise haarsträubenden Fehler mancher Torfrauen trüben den Gesamteindruck. Nach wie vor erscheint es, als ob die Tore – 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch – für einige schlicht und ergreifend zu groß sind.

Unnötige Diskussionen

Aufgrund der Erfahrungen aus der Gruppenphase muss zudem die Auslegung der Elfmeterregel überdacht werden. Dass der Videoschiedsrichter genau hinschaut, wann sich eine Torfrau bewegt und bei frühzeitiger Bewegung der Strafstoß wiederholt wird, sorgt für unnötige Diskussionen. Vor allem dann, wenn zu früh in den Strafraum einlaufende Offensivspielerinnen nicht belangt werden. Die Fifa muss hier dringend eingreifen. Denn setzt sich der Trend der engen Partien aus der Vorrunde fort, könnte es in den K.o.-Spielen des Öfteren ins Elfmeterschießen gehen. Fehlversuche, die wiederholt werden, sind dann unerwünscht.

Immerhin: Die Fifa gab am Freitagnachmittag bekannt, dass Torfrauen zumindest in einem Elfmeterschießen nicht verwarnt werden – während der 120 Minuten zuvor sind Gelbe Karten jedoch unverständlicherweise weiterhin möglich.

