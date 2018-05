Männer feiern Gruppensieg, zwei Erfolge für Frauen

Anzeige

Halmstad.Timo Boll und Co. stehen bereits im Viertelfinale. Und auch die Frauen haben durch zwei Siege in nur neun Stunden die K.o.-Runde erreicht. Die deutschen Tischtennis-Stars haben bei der Mannschafts-WM in Schweden ihren bislang erfolgreichsten Tag erlebt.

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska gewannen auch gegen Hongkong mit 3:1 und stehen nach dem vierten Sieg im vierten Spiel schon vor der letzten Vorrunden-Partie gegen Slowenien als Gruppensieger fest. Platz eins in der Gruppe A gibt dem Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf die Garantie, dem Topfavoriten China bis zu einem möglichen Endspiel am Sonntag aus dem Weg gehen zu können. „Wir haben unser Ziel erreicht. Das Achtelfinale können wir als Gruppenerster überspringen. Das beschert uns am Donnerstag einen freien Tag, der uns in unserer Situation gut tut“, sagte Roßkopf.

Die Pause könnte vor allem zwei Spielern helfen: Dem bislang so starken Franziska, der gegen Hongkong eine Oberschenkel-Verletzung erlitt. Und dem Weltranglisten-Dritten Ovtcharov, der trotz seines Trainingsrückstands schon vier WM-Spiele in drei Tagen gewann.