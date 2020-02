Mäusealarm in der Halle

Die Endrunde der Badischen Futsalmeisterschaften mit den Wettbewerben der C- und D-Jugend können am 15./16. Februar 2020 nicht wie geplant in der Straubenhardthalle im Fußballkreis Pforzheim ausgetragen werden. Mit der Mannaberghalle konnte der Badische Fußballverband schnell einen neuen Austragungsort finden, der FC Badenia St. Ilgen sowie Helfer aus dem Fußballkreis Heidelberg und vom VfB Rauenberg haben sichkurzfristig zur Austragung bereit erklärt.

Die Straubenhardthalle in Straubenhardt ist wegen Mäusebefalls vom Gesundheitsamt geschlossen, daher war eine Austragung dort nicht möglich. „Wir sind sehr froh, dass wir in der Kürze der Zeit alles umplanen konnten“, erklärt Verbandsjugendleiter Rouven Ettner. „Für den eigentlichen Ausrichterverein JFV Straubenhardt, der bereits viel Arbeit investiert hat, tut es uns sehr leid. Gleichzeitig sind wir sehr dankbar, dass der FC Badenia St. Ilgen so spontan einspringt, das ist große klasse.“

Am Teilnehmerfeld ändert sich nichts, auch wenn jeweils der Ausrichterkreis zwei Junioren-Teams stellen darf. „Den Vizemeistern aus dem Kreis Pforzheim sagen wir natürlich nicht ab“, betont Ettner. Da Heidelberg im kommenden Jahr sowieso turnusgemäß mit der Ausrichtung dran gewesen wäre, werde einfach getauscht. Wenn das Turnier 2021 dann im Kreis Pforzheim stattfindet, werden die beiden Vizemeister aus Heidelberg startberechtigt sein.

Am zweiten Turnierwochenende am 15. und 16. Februar sind die C-Juniorinnen, die C-Junioren, die D--Juniorinnen und die D-Junioren an der Reihe. aka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020