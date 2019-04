Maimarkt-Turnier zieht Elite nach Mannheim

Mannheim.Die erste Qualifikation für die EM in Rotterdam im August und für die Olympischen Spiele 2020, vier Wettbewerbe, in denen Weltranglistenpunkte vergeben werden, dazu in der Dressur ein Grand Prix mit vier Sternen und hochkarätige Prüfungen für den Nachwuchs. Das Angebot des 56. Mannheimer Maimarkt-Reitturniers sorgt für ein Rekordmeldeergebnis. 268 Pferdesportler aus 34 Nationen satteln vom 27. April bis 3. Mai 550 Pferde, transportiert werden sie in 270 Trucks. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, mehr gibt der Parkplatz nicht her“, freut sich Veranstaltungschef Peter Hofmann über den Zuspruch für die Prüfungen in Dressur (3. bis 5. Mai), im Springreiten und bei den Para-Equestrians (jeweils 3. bis 7. Mai.).

Die absoluten Höhepunkte im Parcours sind das Championat am 5. Mai und die „Badenia“ am Maimarkt-Dienstag mit einem Preisgeld von alleine 65 000 Euro. Insgesamt werden 171 000 Euro Preisgelder ausgeschüttet. Für Grand Prix (3. Mai) und Grand Prix Kür (5. Mai) wird das Dressur-Viereck auf dem großen Turnierplatz des MVV-Stadions aufgebaut, der Grand Prix Special (4. Mai) wird auf dem Turnierplatz zwei geritten. „Maimarkt und das Reitturnier sind untrennbar miteinander verbunden, sie sorgen gemeinsam für das Image des Landstrichs zwischen Pfälzer Wald und Odenwald sowie von der französischen Grenze bis zum hessischen Ried“, sagte Dr. Georg Müller, der Vorstandsvorsitzende der MVV Energie AG anlässlich einer Pressekonferenz.

„Wer hier besteht, den können wir überall mit hinnehmen“, adelte Springreit-Bundestrainer Otto Becker das Turnier. Es in die Planung Richtung EM hineinzunehmen, fiel ihm leicht. Er selbst verbindet nur gute Erfahrungen mit Mannheim. „Ich wurde hier 1990 und 1994 deutscher Meister, 1998 habe ich die Badenia gewonnen. Das Maimarktturnier war für mich der Startschuss für die Karriere – wie für Simone Blum“, zog der 60-jährige Europameister von 2003 und Team-Olympiasieger von Sydney 2000 eine Parallele zur derzeit besten deutschen Springreiterin. Der Stern der Weltmeisterin aus Bayern ging 2017 im MVV-Stadion auf, 2019 startet sie nach überstandener Schulter-Operation.

Video Lokales Reitsportelite beim Mannheimer Maimarkt-Turnier Das Angebot des 56. Mannheimer Maimarkt-Reitturniers sorgt für ein Rekordmeldeergebnis. 268 Pferdesportler aus 34 Nationen satteln vom 27. April bis 3. Mai 550 Pferde- (Quelle: RNF) Das Angebot des 56. Mannheimer Maimarkt-Reitturniers sorgt für ein Rekordmeldeergebnis. 268 Pferdesportler aus 34 Nationen satteln vom 27. April bis 3. Mai 550 Pferde- (Quelle: RNF)

Die deutsche Elite ist zudem mit der weltbesten Dressurreiterin Isabell Werth aus Rheinberg (sechsmal Olympiagold, neun WM, 17 EM-Titel, 3. Weltcupsieg in Folge), ihrer Nationalteam-Kollegin Dorothea Schneider (Framersheim) sowie Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung (Horb) vertreten. „Ich bin froh, dass es so Veranstalter wie Peter Hofmann gibt. Da helfe ich gerne, das Turnier hochzuhalten“, sagte Becker. „Unsere Besetzung ist eine gute Mischung aus Top- und Nachwuchsleuten“, lobte er zudem die Einbeziehung des U-25-Springpokals und der erstmaligen Möglichkeit für 18- bis 23-Jährige, einen Platz in der internationalen Young Riders Academy zu erhalten.

Talente im Rampenlicht

Auch in der Dressur ist der Nachwuchs gefordert: im Nürnberger Burgpokal und erstmals im Piaff-Förderpreis der U 25. Ein neuer fünfteiliger Talentschuppen für U-26-Amateure hat seinen Auftakt ebenfalls beim Maimarkt-Turnier. Seit 17 Jahren treffen sich zudem die besten Para-Equestrians aus aller Welt in Mannheim, auch für sie geht es um die Qualifikation für die EM Rotterdam. Auf einen Platz in der National-Equipe hofft Lokalmatadorin Hannelore Brenner aus dem rheinhessischen Wachenheim.

Weil am ersten Maimarkt-Wochenende das Traditions-Turnier in Hagen stattfindet und Hofmann Zielkonflikte vermeiden wollte, gehören die ersten zwei Tage ganz allein dem Pony-Nachwuchs. Am 1. Mai finden Wettbewerbe im Hindernisfahren statt. sd

Info: Video unter morgenweb.de/sport

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019