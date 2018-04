Mainz hofft auf die Wende - Eintracht auf Top-4

Anzeige

Auf ein Erfolgserlebnis hoffen auch die Gegner vom Niederrhein. Die Gladbacher spielen bisher eine sehr schwache Rückrunde und haben - wie die Mainzer - in den vergangenen zehn Spielen nur acht Punkte eingefahren. Immerhin hat sich die Personalsituation der Fohlen vor dem Duell in Mainz schon verbessert: Christoph Kramer und Jannik Vestergaard stehen vor ihrer Rückkehr in die Startelf.

Während Gladbach nach der schwachen Rückrunde nur vom internationalen Geschäft träumen kann, darf Eintracht Frankfurt zurecht darauf hoffen. Mit einem Sieg im Bremer Weserstadion kann das Team von Trainer Niko Kovac wieder auf den vierten Platz springen. «Die Spieler wissen, dass sie eine einmalige Chance haben. Sie können sich hier ein Denkmal setzen», sagte Eintracht-Trainer Kovac. «Wir sind, wo wir sind, und wir möchten gerne dort bleiben.»