Majestätisch festlicher Klang

Anzeige

Die traditionelle „Festliche Bach-Trompeten-Gala“ fand am Pfingstsonntag wieder in der Bronnbacher Klosterkirche statt. Der Besuch war überwältigend: kein einziger Sitzplatz war leer geblieben. Christian Nägele, Johannes Knoblauch und Joachim Jung sind seit ihrer gemeinsamen Studenzeit bestens aufeinander eingespielt und als „Trompetenensemble Stuttgart“ bei großen Oratorien, Konzerten und Festivals in ganz Süddeutschland gefragt. Uwe Arlt (Barockpauken und Perkussion) konzertiert ebenfalls regelmäßig mit dem Ensemble in Bronnbach.

Johannes Mayr, Domorganist an der Stuttgarter Kathedrale St. Eberhard, ist preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation und auch als Pädagoge, Forscher und Buchautor tätig. Seine besondere Art, der Schlimbach-Orgel ungewöhnliche Klänge zu entlocken und passgenau dem Bläserklang hinzuzufügen, ließ immer wieder aufhorchen.

Mit einer barocken Runde begann das Programm. Die „Sinfonies de Fanfares“ des französischen Barock-Talents Jean-Joseph Mouret (1682 bis 1738) waren ebenso wie die „Suite Cathédrale“ des englischen Hofmusikers Henry Purcell festlich strahlende, feierliche Glanzstücke, wie geschaffen für das Pfingstfest, für das Johann Sebastian Bach die Choralbearbeitung „Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“ schrieb. Johannes Mayr hob die bekannte Melodie durch deutliche Registrierungen hervor. Spätestens hier spürte man, dass dem Organisten die schön intonierten Zungenstimmen der Schlimbach-Orgel besonders gut gefielen.