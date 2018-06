«Makrokrise» bei Real: Trainersuche und Ronaldo-Debatte

Anzeige

Madrid (dpa) - Der Schock-Rücktritt von Trainer Zinédine Zidane stellt Champions-League-Sieger Real Madrid vor einen Berg von Problemen. Wer soll bloß den charismatischen Erfolgscoach Zidane beerben?

Wird ein Weggang von Weltfußballer Cristiano Ronaldo jetzt noch wahrscheinlicher? Was wird aus 100-Millionen-Mann Gareth Bale? Nur wenige Tage nach dem dritten Königsklassen-Titel in Serie ist die Festtagsstimmung bei Real Madrid verflogen.

Der unerwartete Rücktritt Zidanes hat die Königlichen und ihren mächtigen Präsidenten Florentino Pérez geschockt. Statt entspannt in die Sommerpause zu gehen, steht einer der größten Bauunternehmer Europas nun vor tiefgreifenden Renovierungsarbeiten beim spanischen Rekordmeister. Die Madrider Sport-Zeitung «AS» schrieb am Freitag von einer «Makrokrise» und einem «Desaster», das Konkurrenzblatt «Marca» von einer «Tragödie» und «Beerdigungsstimmung in der Umkleidekabine». «Kaputt», titelte auf Seite eins - und nicht ohne Schadenfreude - die in Barcelona erscheinende Fachzeitung «Sport».