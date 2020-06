„Mannschaft hat ein Zeichen gesetzt“

Crailsheim – Oldenburg 83:85

Crailsheim: Carpenter (3), Stuckey (17), A. Kovacevic (7), Herrera (16), Brembly (14), Bleck (7), Ogunsipe (3), Lazic, D. Kovacevic (16).

Die Hakro Merlins Crailsheim haben auch das letzte Gruppenspiel beim BBL-Final-Turnier in München verloren und damit den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Gegen Oldenburg gab es ein 83:85. Nun geht es am Dienstag noch ins Spiel um Platz nur gegen einen Gegner, der bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht feststand.

Im Spiel präsentierten sich die Merlins erneut über 40 Minuten kämpferisch und moralisch sehr stark. Bis in die Schlusssekunden hielt die junge, deutsche Truppe den Sieg und das Erreichen des Viertelfinals möglich. Am Ende musste das Team eine hauchdünne 83:85-Niederlage hinnehmen. Ohne amerikanische Importspieler, dafür aber mit viel Jugend ging es für die Zauberer gegen Oldenburg.

„Das war ein tolles Spiel von den Jungs. Wir können stolz sein, wie sich die Mannschaft präsentiert hat. Am Ende waren es ein paar verfehlte Freiwürfe und in der Schlussphase haben wichtige Würfe nicht den Weg in den Korb gefunden. Wir hatten die Möglichkeit, noch in die Verlängerung zu kommen und mit fünf Punkten zu gewinnen. Das hätte die Chance aufrechterhalten, doch noch eine Runde weiterzukommen. Aber ansonsten braucht keiner den Kopf hängen lassen. Die Mannschaft präsentiert sich hier stark und man sieht, dass es ein eingeschweißtes Team ist. Mich hat auch gefreut, dass die Jungs am Tag der Vertragsverlängerung der Coaches noch einmal ein richtiges Zeichen gesetzt hat. Das zeigt, was für eine gute Arbeit Tuomas gemacht hat. Jetzt hoffen wir, dass wir das Turnier mit einem guten letzten Spiel abschließen können und alle mit einem guten Gefühl nach Hause fahren“, sagte Ingo Enskat, Sportlicher Leiter der Merlins.

Persönliche Bestleistung

62:60 führte Crailsheim vor dem Schlussabschnitt, und es ergab sich ein Schlagabtausch in den letzten zehn Minuten. Die Crailsheimer agierten defensiv weiter intensiv und machten den Oldenburgern das Leben schwer. Obwohl Bleck, Brembly, Herrera und Stuckey auch im vierten Spiel in Folge viele Spielminuten sammeln mussten, blieben die Merlins konzentriert und hielten die Siegchance und die Möglichkeit auf das Erreichen des Viertelfinals am Leben.

Mit Dejan Kovacevic stellte der dritte Merlins-Spieler im Laufe des Turniers seine persönliche Bestleistung auf, mit 16 Punkten. An der Freiwurflinie war den Zauberern jetzt die schwindenden Kräfte im Schlussviertel anzumerken, doch entmutigen ließen sie sich davon nicht. Die letzten zwei Minuten gestalteten sich hochspannend. Durch Dreier auf beiden Seiten wechselte die Führung laufend. 49 Sekunden vor dem Ende zog Tuomas Iisalo, beim Stand von 78:80, ein Timeout. Moe Stuckey machte den Wurf zum 81:80 rein. Nach Freiwürfen von Braydon Hobbs verwandelte Seba Herrera zum 83:82. Das bessere Ende behielten jedoch die Oldenburger und siegten aufgrund von einem Last-Minute-Korbleger von Karsten Tadda mit 85:83. anu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.06.2020