Manuel Gulde findet klare Worte

Der Freiburger Manuel Gulde (l.) beim Kopfball. © dpa

Freiburg.Einige beim SC Freiburg hatten es geahnt. Sollten die Breisgauer in der Fußball-Bundesliga nach ihren zuletzt starken Leistungen nur minimal nachlassen, könnte das negative Folgen haben. „Wir wussten, wenn wir ein Prozent weniger geben als letztes Spiel, dann kriegen wir auf den Sack“, sagte der aus Mannheim stammende Abwehrspieler Manuel Gulde nach dem 1:3 gegen den 1. FSV Mainz 05. „Und so war’s dann auch.“

Zumindest in weiten Teilen der ersten Halbzeit, als die Elf von Trainer Christian Streich erschreckend schwach auftrat. In der Defensive verloren die Gastgeber in den ersten 30 Minuten gefühlt fast jeden Zweikampf. Offensiv war zunächst auch nichts von dem Selbstvertrauen zu sehen, das sich der SC zuletzt mit dem 3:1-Erfolg gegen Mönchengladbach und dem 1:1 in München geholt hatte. Und so verabschiedeten sich der SC mit gemischten Gefühlen und Verletzungssorgen in die Länderspielpause.

Höfler am Knie verletzt

Mittelfeldspieler Nicolas Höfler droht ein längerer Ausfall. Bei einem Zweikampf verletzte sich der 28-Jährige möglicherweise schwer am Knie. „Jetzt hoffen wir, dass es kein Kreuzbandriss ist. Das wäre eine Katastrophe“, sagte Trainer Streich. Zudem ging der eingewechselte Roland Sallai mit Adduktorenproblemen aus der Partie. Bei beiden Akteuren soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Und zu allem Überfluss ärgerte sich Streich auch noch über die Leistung von Schiedsrichter Sascha Stegemann. Durch einige seiner Entscheidungen sei eine „wahnsinnige Unruhe rein gekommen“ und ein „paar Sachen habe ich überhaupt nicht verstanden“, meinte der Coach. Nach einem mutmaßlichen Handspiel des Mainzers Moussa Niakhaté hätte sich Streich in der 30. Minute beispielsweise einen Elfmeter für sein Team gewünscht.

Allzu frustriert ließ die Partie aber auch den 53-Jährigen nicht zurück. Dank des guten Saisonstarts hat der SC vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Nach der Länderspielpause steht mit der Partie gegenWerder Bremen zudem ein weiteres Heimspiel an. dpa

