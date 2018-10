Marbach muss sich geschlagen geben

Für die in den Luftgewehr-Landesligen des Badischen Sportschützenverbandes involvierten Vereinsmannschaften hieß es am 21. Oktober, den zweiten Wertungskampf zu bestreiten. Mit 1:4 Punkten unterlag in der Landesliga Ost der TSV Marbach der zweiten Mannschaft des SSV Spechbach. Der KKS Reihen besiegte mit 3 : 2 Punkten den KKS Hüffenhardt. Der SV Eschelbach schlug den KKS Osterburken mit 5 : 0 Punkten. Und der SV Binau gewann gegen den SSV Moosbrunn mit 4 : 1 Punkten.

Landesliga Ost

Mannschaften: TSV Marbach – SSV Spechbach II (1:4 Punkte); KKS Reihen - KKS Hüffenhardt (3:2 Punkte); SV Eschelbach – KKS Osterburken (5:0 Punkte); SV Binau – SSV Moosbrunn (4:1) Punkte

Einzel: 1. Johanna Hertel, SSV Spechbach (390 Ringe); 2. Jana Heller, SV Eschelbach (388 Ringe); 3. Leonard Weber, SV Eschelbach, und Daniela Schillinger, TSV Marbach (je 387 Ringe)

Tabelle: 1. SV Eschelbach 8:2/4:0; 2. KKS Hüffenhardt 7:3/2:2; 3. KKS Reihen 5:5/2:2; 4. SV Binau 5:5/2:2; 5. KKS Osterburken 4:6/2:2; 6. TSV Marbach 4:6/2:2; 7. SSV Spechbach II 4:6/2:2; 8. SSV Moosbrunn 3:7/0:4. gmü

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018